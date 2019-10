Automezzo incastrato a Villa Pisani, la direttrice Zega: «Un dispiacere enorme, ma risolveremo»

Incidente domenica mattina attorno alle 13 nell'ingresso Ovest di villa Pisani a Stra. Secondo quanto raccolto, un camion toccando una parte del perimetro poi crollata, è rimasto incastrato nell'apertura. L'incidente è avvenuto mentre stava operando all'interno del parco della villa: i lavori effettuati da volontari, dalla protezione civile e dagli alpini, riguardavano la bonifica dell'area colpita dal maltempo nel 2018.

«Un dispiacere enorme»

Particolarmente amareggiata la direttrice della villa, la dottoressa Loretta Zega: «Un finale davvero amaro per una giornata che per noi era in realtà una festa: eravamo sul punto di terminare i lavori e in breve di riuscire a consegnare ai cittadini l'intero perimetro dell'area, sgomberato dagli alberi di ingenti dimensioni caduti in passato. Era per noi un evento positivo che ci riempiva di gioia. Quando il fatto è accaduto erano le 13: eravamo proprio agli sgoccioli dei lavori di bonifica. L'autocarro ha toccato una parte del muro, provocando il crollo: una telefonata mi ha raggiunto in ufficio e per me, come per tutte le persone coinvolte, è stato un dispiacere enorme. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il mezzo risulta inoltre assicurato e abbiamo già avvisato chi di dovere, restauratori compresi, che nelle prossime ore effettueranno dei sopralluoghi. Certo sono profondamente dispiaciuta, e in 30 anni di lavoro per me è la prima volta di un evento del genere, ma sono anche fiduciosa: situazioni ben peggiori sono state risolte in passato, noi siamo già al lavoro per riportare il tutto alla normalità».