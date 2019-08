Guida a zig zag: aveva un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite

Correva a zig zag con l’auto lungo la strada che da Bibione porta a Latisana. Era tardo pomeriggio, intorno alle 18 di ieri quando alcuni automobilisti, impauriti, hanno lanciao l'allarme. Gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante William Cremasco, si sono messi subito sulle tracce di quell'auto, anche se per fermarla ci è voluto un po'.

Dai controlli effettuati del tasso alcolemico all’automobilista è stato riscontrato un tasso superiore di cinque volte al valore consentito dalla legge. Al

conducente è stata ritirata immediatamente la patente e lui è stato denunciato. «Grazie ai nostri agenti per la presenza costante sul territorio a garantire la sicurezza - commenta il sindaco di San Michele al Tagliamento, Pasqualino Codognotto -. In questo caso, vista la situazione, la pericolosità per gli automobilisti era molto elevata».