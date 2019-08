La procura dispone l'autopsia sul corpo di Cesare Martellozzo

La procura di Venezia ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte di Cesare Martellozzo, l'imprenditore di Jesolo scomparso martedì pomeriggio a seguito di un inciente stradale. Il 48enne dopo lo schianto era rimasto cosciente ma una volta arrivato all'ospedale, mentre veniva sottoposto ad accertamenti, le sue condizioni si erano aggravate e i medici non erano riusciti a salvarlo.

L'esame autoptico è previsto per la giornata di lunedì e servirà a comprendere quale sia stata effettivamente la causa del decesso. Dalle prime verifiche fatte al pronto soccorso di Jesolo sembra che l'imprenditore, titolare del chiosco Mercedes di piazza Mazzini, con l'impatto abbia riportato un gravissimo trauma addominale. Il 48enne era in sella a una Vespa e stava percorrendo via Aquileia quando, intorno alle 12, un'auto si era immessa da una laterale, via delle Ondine. Martellozzo era stato accompagnato all'ospedale in ambulanza, cosciente, e intorno alle 14 il suo cuore aveva smesso di battere. La donna al volante, una turista di Cremona, è stata indagata per omicidio stradale.