Nuovi autovelox di Bibione: 122 sanzionati dopo il primo giorno di messa in funzione

Per leggere i dati diffusi dal distretto Veneto Est della polizia locale, a un giorno dall'entrata in funzione dei 2 nuovi autovelox sulla Strada Regionale 74, a Bibione, basta partire da una constatazione: "Il tasso di veicoli regolari risulta altissimo - come afferma il comandante, Andrea Gallo -. Il 97% dei veicoli diretti a San Michele ha rispettato i limiti, e ancor meglio il 98,7% dei veicoli diretti verso Bibione, lo ha fatto".

I dati

Dalla messa in funzione dei dispositivi, il 15 gennaio 2018, i veicoli sanzionati sono stati in totale 122, di cui 83 dal velox che controlla la corsia verso San Michele centro (posizionato all’altezza di Via Armentarezza). Sono stati 39 i mezzi sanzionati dal velox fisso posizionato in località Marinella (corsia dei veicoli che sono diretti verso Bibione), su un totale di transitati e controllati pari a 2.728, diretti verso San Michele, e 2.936, transitati verso Bibione.

Il veicolo che ha raggiunto la velocità più alta è stato sanzionato alle 14.26, a 142 chilometri orari, con direzione San Michele. Il primo veicolo sanzionato è stato registrato alle ore 00.50, a 100 chilometri orari, con direzione Bibione. 44 i veicoli hanno superato il limite di 90 chilometri orari nel range tra 10 e 40 chilometri (cioè con velocità superiore a 100). Due veicoli hanno superato il limite dei 90, tra 40 e 60 all’ora (cioè superavano i 130 all’ora di velocità), e 31 veicoli hanno oltrepassato i 110 orari, nella fascia dalle 8 del mattino alle 8 di sera. "Abbiamo voluto diramare questi dati – evidenzia il dirigente Gallo – con l’intento di voler informare tutti sui controlli effettuati il primo giorno dall’attivazione dei due velox fissi con assoluta trasparenza”.