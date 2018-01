Ava e Unicredit insieme per il sostegno al credito del comparto turistico veneziano

Sostenere, innovare e investire in uno dei settori chiave dell'economia del nostro territorio, il turismo. Questo l'obiettivo della partnership avviata mercoledì fra Ava (Associazione Veneziana Albergatori) e Unicredit. "Fornire ai numerosi operatori del settore ricettivo veneziano un supporto concreto, rispondente alle loro esigenze finanziarie più immediate, e permettere loro di sostenere investimenti per innovare e migliore la propria offerta".



Gli strumenti

La convenzione siglata mette a disposizione degli associati risorse finanziare a condizioni di favore, in grado di rispondere alle variegate e specifiche necessità delle oltre 450 imprese associate: Finanziamento chirografario a breve termine (11 o 18 mesi) per esigenze legate a manutenzione ordinaria, anticipo scorte, anticipo incassi POS bancomat, pagamento fornitori, stipendi, imposte e tasse. Mutuo Chirografario a medio-lungo termine per investimenti innovativi, con focus specifico su investimenti finalizzati all’avvio e sviluppo dell’attività, riqualificazione/ampliamento di strutture ricettive già esistenti, adeguamento impianti a normative di legge, acquisto di arredi e altri beni strumentali all’attività, acquisto/ristrutturazione/costruzione di immobili funzionali all’attività dell’Impresa.

Mutuo Ipotecario (eventualmente con rimborso calibrato sugli incassi stagionali) a lungo termine, per investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico per il sostegno di interventi di riqualificazione/ampliamento di strutture ricettive già esistenti, di adeguamento impianti a normative di legge, o di progetti di acquisto/ristrutturazione/costruzione di immobili funzionali all’attività dell’Impresa.

Efficienza e crescita



"L’accordo con Unicredit rappresenta una svolta importante per i nostri associati – commenta Vittorio Bonacini, Presidente Ava –. Un’iniziativa che sostiene le esigenze degli albergatori veneziani che per restare ai vertici dell’eccellenza dell’offerta turistica hanno sempre più necessità di azioni finanziarie importanti, per mantenere ad alto livello le proprie strutture. Turismo di qualità significa poter offrire di strutture di qualità". Obiettivo della partnership siglata è il consolidamento del trend di crescita del settore tramite investimenti che garantiscano agli operatori efficienza e servizi ad elevato standard qualitativo.