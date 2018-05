Tram costretto a nuovo stop sul Ponte della Libertà: camion in avaria, code per Venezia

Non sono passate che 48 ore dall'ultimo stop del tram sul ponte della Libertà, che i pendolari hanno dovuto "patire" un nuovo disservizio, a causa di un veicolo in avaria sulla corsia del "siluro rosso". È successo giovedì mattina poco prima delle 8, quando un camion privo della ruota posteriore sinistra ha, di fatto, bloccato la circolazione alla fine del ponte. Impossibilitato a proseguire nella propria marcia.

Servizio sostitutivo T1

Un disagio tanto per i pendolari, quanto per chi si doveva recare in laguna con i propri mezzi. I problemi al traffico si sono rivelati subito importanti, con rallentamenti e veicoli in coda anche per mezzora. Actv, in attesa della rimozione del veicolo, ha istituito il servizio sostitutivo T1, poi tornato gradualmente in funzione verso le 9. Anche il traffico ha cominciato a disperdersi, con la situazione tornata alla normalità poco dopo le 9.