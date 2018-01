Vaporetto in avaria perde la rotta e "tocca" due imbarcazioni a lato del rio a Venezia

A un certo punto il vaporetto è andato in avaria perdendo la rotta toccando a velocità comunque molto bassa due imbarcazioni da diporto che si trovavano a lato del rio di Cannaregio. Trambusto nella tarda mattinata di giovedì a Venezia a causa di un'improvvisa avaria del battello della linea 3: il comandante non ha potuto far altro che cercare di diminuire la velocità al minimo, dopodiché il piccolo impatto con gli altri natanti d'inerzia. A bordo nessuno si è fatto male, anche se il fuoriprogramma di certo ha scombussolato tabelle di marcia ed eventuali coincidenze. In ogni caso, grazie all'intervento del personale Actv una decina di minuti dopo le 11, i passeggeri (non molti) sarebbero stati trasbordati su un altro mezzo.

