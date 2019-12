Prorogati i servizi Veritas e Avm. Un bike sharing più tecnologico

Il Consiglio comunale ha stabilito, con 22 voti favorevoli e uno contrario, di allineare la scadenza dell’affidamento in-house a Veritas, dal 1 dicembre 2019 fino al 26 giugno 2038, del servizio di gestione dei rifiuti urbani (e assimilati) del Comune di Venezia e di approvare il relativo schema di contratto di servizio con il gestore da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Riscossione tassa e bonifiche

Durante lo stesso arco temporale sarà affidato a Veritas il servizio di riscossione e gestione della Tari, così come il servizio di gestione dei percorsi in quota su passerelle in caso di alta marea. Dal 1 dicembre 2019 fino al 30 novembre 2024 Veritas si occuperà anche del servizio di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione. Confermate anche le attività di smaltimento di rifiuti speciali e bonifiche dei siti inquinati per le quali rimarranno inalterate le attuali condizioni contrattuali. Per quanto riguarda invece la pulizia delle caditoie e lo smaltimento di rifiuti speciali la società sarà tenuta ad assicurare la continuità della gestione fino al momento in cui la stessa non verrà nuovamente affidata.

Barriere e gestione acque bianche

Il Consiglio comunale nella seduta odierna ha approvato all'unanimità l'affidamento in house del servizio di gestione degli impianti di sollevamento acque bianche della terraferma e del Lido e la gestione degli sbarramenti mobili a Malamocco. L'affidamento decorre dal primo dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2038, in coerenza con la durata dell'affidamento del servizio idrico integrato. Il provvedimento stabilisce inoltre che Veritas dovrà predisporre una rendicontazione semestrale dell’attività manutentiva e che il pagamento del corrispettivo per l'erogazione del servizio sarà pari a 1.008.523,00 all'anno, Iva inclusa, con cadenza semestrale. Sarà compito della giunta comunale la successiva approvazione del disciplinare tecnico che definirà gli aspetti tecnico-amministrativi ed economici del servizio e gli obblighi tra le parti.

Mobilità

Affidato ad Avm il servizio di gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità, dal Consiglio comunale, all'unanimità, a decorrere dal primo gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2024. Inoltre il Consiglio ha dato mandato alla giunta di approvare il Contratto di Servizio e i relativi disciplinari tecnici e di definire con Actv il protocollo tecnico volto a definire le modalità di affidamento della gestione del servizio della funicolare terrestre People Mover. Il Consiglio inoltre ha anche dato mandato alle direzioni comunali competenti di adottare tutti gli atti necessari affinché Avm provveda all’adeguamento del servizio di bike sharing, avviando un’indagine di mercato e un successivo eventuale affidamento a terzi per introdurre un servizio maggiormente performante ed efficiente, in linea con le nuove evoluzioni tecnologiche di settore.