Uccelli morti in modo anomalo a Meolo, si sospetta un possibile avvelenamento

Sospetto avvelenamento di uccelli nelle scorse ore nel Veneziano.

I SOSPETTI

Il primo episodio presso il cimitero di Meolo dove due giovani barbagianni sono morti in modo sospetto. Avvertita la Polizia Provinciale e la locale stazione dei carabinieri. Dal momento erano due i barbagianni e posizionati simmetrici sotto delle colonne inizialmente si era propensi a credere si trattasse di qualche rito satanico, poi i volontari locali da un attento esame hanno scoperto delle borre prodotte dagli stessi indi a pensare si siano insediati nel cimitero. Possibile che siano stati avvelenati per il disturbo che avrebbero portato con la produzione di borre. Sempre a Meolo due anni fà una colonia di Gufi posizionata su una magnolia di un condominio veniva fatta oggetti di lanci di acqua bollente per scacciarla. I rapaci i notturni ricordiamo sono utilissimi per contenere il fenomeno dei topi e ratti sempre più in aumento, costoro sono grandi cacciatori anche di talpe.