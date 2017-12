Rewind, un anno di Venezia: gli avvenimenti che hanno segnato il 2017 della laguna

Fine dell'anno, tempo di tirare le somme e guardarsi indietro per un momento: dalla cronaca allo sport, dalla politica al gossip passando per le notizie d'arte e di costume, ci sono avvenimenti che nel bene e nel male hanno caratterizzato e segnato il 2017 di Venezia e di tutta la sua provincia. Non si tratta di una classifica, bensì di un elenco dei fatti che hanno fatto parlare di più nel corso dell'anno, divisi per "blocchi tematici".

IL 2017 IN PILLOLE - VIDEO