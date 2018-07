"Attenzione, ladre a bordo": l'avviso anti-borseggi del marinaio Actv

Il nuovo "allarme antifurto" a bordo dei vaporetti è un addetto Actv che desidera che i passeggeri concludano il viaggio ancora in possesso di tutti i loro beni. Lorenzo, marinaio della flotta del trasporto pubblico, non appena ha saputo della presenza a bordo di tre note borseggiatrici, ha avvertito tutti tramite altoparlante: attenzione, ci sono le ladre a bordo. Un avviso in italiano e in inglese, specificando che erano sedute in penultima fila, in modo che gli altri potessero tenersi borsette e portafogli ben stretti. Lo riporta Il Gazzettino.

In azione tra i battelli di linea

Un'accortezza che i passeggeri hanno apprezzato e che sicuramente è stata utile per impedire che avvenisse qualche tentativo di furto. Il fatto è successo qualche pomeriggio fa su un mezzo della linea 1 in navigazione tra Rialto e San Zaccaria. Le tre presunte ladre sarebbero salite a San Marcuola, ma i verificatori le hanno riconosciute e hanno segnalato la loro presenza al personale di bordo. Così il marinaio "scrupoloso" ha preferito allertare gli altri utenti.

Insulti

Alle borseggiatrici, smascherate, è toccato rinunciare ai propri piani e allontanarsi dal battello, scendendo a Sant'Angelo. Mentre se ne andavano non hanno risparmiato un gestaccio e qualche parola non proprio garbata all'addetto Actv, il quale non si è lasciato intimidire. Anzi, si è detto fiero di aver fatto qualcosa di utile per gli utenti del servizio.