Deposito gas naturale liquefatto a Porto Marghera: avviato l'iter autorizzativo

È stato avviato il percorso autorizzativo per la realizzazione del deposito di gas naturale liquido a Porto Marghera. Presentata l’istanza autorizzativa al ministero per lo Sviluppo Economico e quella di Valutazione di Impatto Ambientale al ministero dell’Ambiente. “Al via un iter che garantirà la sicurezza e la compatibilità ambientale del progetto”, ha detto Gian Luigi Triboldi, presidente Venice Lng. A marzo ci sarà la presentazione pubblica.

Procedimenti

Due i procedimenti autorizzativi che il progetto dovrà affrontare: il primo è quello per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, di competenza del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise), che si esprimerà di concerto col ministero dei Trasporti e d’intesa con la Regione Veneto. Il secondo è quello del ministero dell’Ambiente, che rilascerà il proprio decreto sulla compatibilità ambientale dopo aver sentito il parere degli esperti della Commissione Tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e una volta realizzata una consultazione pubblica.

Garanzie ai cittadini

“Sarà un percorso lungo e articolato – ha dichiarato Triboldi – che rappresenterà una garanzia per tutti i cittadini di Marghera e Malcontenta. Il deposito sarà realizzato solo se gli enti competenti verificheranno, senza alcun margine di incertezza, che l’impianto risponda a tutti i criteri di sicurezza e di sostenibilità ambientale previsti dalla normativa”. Intanto Venice Lng continua il percorso di dialogo e confronto con la comunità locale: “Siamo consapevoli che oggi più che mai è necessario coinvolgere tutti i soggetti della società civile che possono contribuire, ciascuno per la propria parte, allo sviluppo del territorio” ha spiegato il presidente. “Crediamo molto in questo progetto e a marzo lo presenteremo alla cittadinanza per mostrare che il deposito adotterà le migliori tecnologie esistenti e che porterà benefici concreti a Porto Marghera, sia in termini ambientali, sia di sviluppo economico”.

Il progetto Venice Lng prevede la realizzazione di un deposito di gnl, il combustibile alternativo, che sarà sempre più utilizzato da navi e camion per ridurre le emissioni nocive. Il Gnl arriverà al deposito su navi gasiere di piccola e media taglia (massimo 30.000 metri cubi) e sarà distribuito attraverso autocisterne e metaniere di piccola taglia (bettoline). Grazie al gnl saranno ridotti drasticamente gli inquinanti in atmosfera e nelle acque lagunari.

Venice Lng

È una new company nata a fine 2017 dall’unione di due grandi aziende italiane, Decal Spa (socia al 65%), e San Marco Gas (socia al 35%) – sister company di San Marco Petroli – attive da oltre 50 anni nel settore dello stoccaggio e della distribuzione di prodotti petroliferi e petrolchimici. Forti della propria esperienza e del proprio know how tecnologico, i soci di Venice Lng puntano oggi sul più importante combustibile alternativo al petrolio e i suoi derivati, il gnl, che sarà la forma di energia più pulita e affidabile di qui ai prossimi decenni.