Un altro componente delle baby gang portato in carcere

I carabinieri di Favaro Veneto hanno arresto A.A.V., classe 2000, italiano nato a Cuba. Si tratta di uno dei giovani appartenenti alle cosiddette baby gang colpevoli, negli ultimi anni, di una serie di reati tra Venezia e Mestre. In particolare, il ragazzo era colpito da ordine di carcerazione del tribunale per una serie di furti aggravati e in concorso commessi in Mestre nel 2018: il giudice, nella sentenza di condanna, ha quantificato la pena da scontare in carcere in più di quattro anni e mezzo, oltre ad una multa di un paio di migliaia di euro.

In seguito alla condanna, i carabinieri hanno individuato il giovane e lo hanno arrestato, tenendolo in custodia temporanea fino al momento dell'accompagnamento al penitenziario di Venezia. È stato proprio all'arrivo alla struttura di Santa Maria Maggiore che l'arrestato avrebbe tentato un ultimo, disperato tentativo di fuga: avrebbe opposto una forte resistenza ai carabinieri che stavano per consegnarlo alla polizia penitenziaria, spintonandoli e strattonandoli. Un tentativo inutile, che gli è costato anche una denuncia per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.