Raffica di furti: smantellata una baby gang

C'è anche un veneziano tra i membri della baby gang smantellata dai carabinieri di Fiume Veneto, nel Pordenonese. Si tratta di un minorenne di Concordia Sagittaria che insieme al gruppetto di bulli avrebbe commesso una serie di furti tra Fiume Veneto, Cimpello e Zoppola.

I colpi, in totale, sarebbero 15: otto tra auto e oggetti custoditi all'interno dei veicoli, quattro in abitazioni, oltre a furti di bottiglie di superalcolici, di una bici, di bevande dall'istituto scolastico Bagellardo di Fiume Veneto e il danneggiamento di una struttura della pro loco di Pescincanna. L'indagine, coordinata dalla procura dei minori di Trieste, si è conclusa con il collocamento in comunità di un 16enne italiano, considerato il baby boss della banda, e la denuncia di quattro minorenni: due di nazionalità serba, uno originario dell'Albania e un bosniaco (quest'ultimo di Concordia Sagittaria). I ragazzini hanno un'età compresa tra i 13 e i 17 anni.