Baby gang, minorenne dalla comunità finisce in carcere

Da qualche giorno era ospite di una comunità, ma non ha tenuto un comportamento adeguato e per questo per un minorenne veneziano, affiliato alle baby gang smantellate una decina di giorni fa, si sono aperte le porte del carcere. Il giovane era coinvolto in un tentativo di rapina ai danni di un cittadino del Bangladesh avvenuto lo scorso febbraio. In quell'occasione, uno dei ragazzini aveva colpito con un pugno al volto la vittima dopo averle chiesto il portafogli. Subito dopo, un complice lo aveva preso a ombrellate. Il tutto mentre un altro giovane, che adesso è agli arresti domiciliari, bloccava la fuga alle spalle del bengalese.

Nelle ultime ore un altro ragazzo indagato nell'ambito dell'inchiesta sulle baby gang è finito, invece, in comunità. È un 18enne di Treviso che durante la perquisizione domiciliare era stato trovato con due etti di marijuana e materiale per il confezionamento e che per questo era finito agli arresti domiciliari.