Dagli stadi francesi all'Antica trattoria alla Fossetta: durante il pranzo "appare" Balotelli

La cresta era inconfondibile, così come la sua altezza. Sì, era proprio lui: Mario Balotelli. Sabato non stava mostrando il suo talento (a volte messo in discussione) nei campi da calcio, bensì stava degustando le specialità dell'Antica Trattoria alla Fossetta di Musile di Piave. A testimoniarlo lo scatto fotografico che i gestori, la famiglia Doretto, hanno chiesto all'attaccante del Nizza per ricordare la sua visita.

Compleanno dello zio

C'è chi giura di aver captato frasi sibilline sul mercato di gennaio, ma in verità Super Mario con ogni probabilità aveva intenzione solamente di respirare aria di casa: nel locale si festeggiava a quanto pare il compleanno dello zio materno. Le foto sono state pubblicate sui social nel pomeriggio, e subito hanno fatto il pieno di like.