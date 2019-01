Bimba di sei mesi muore in culla: inutili i tentativi di soccorso

La tragedia si è accaduta nella notte di Capodanno. Una bambina di sei mesi, di origini nigeriane, stava partecipando assieme alla famiglia a un rito della comunità evangelica, a Marghera. I genitori si sono accorti che la piccola non si svegliava e non reagiva e hanno allertato subito i soccorsi. Il Suem 118 giunto sul posto ha tentato di rianimarla, ma invano. Inutile anche la corsa al pronto soccorso. La bimba è stata dichiarata morta. In corso accertamenti sull'accaduto.