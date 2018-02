La madre scende e il bimbo resta "prigioniero" nel Suv: intervengono i vigili del fuoco

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per aprire l'auto ed estrarre quel bimbo (o bimba) "imprigionato" nell'abitacolo. Per fortuna il piccolo sarebbe rimasto più o meno tranquillo. La disattenzione di una mamma martedì mattina, poco prima di mezzogiorno, ha causato un certo trambusto nelle vicinanze dell'outlet di Noventa di Piave: una volta scesa dal suo suv Bmw X5, si è accorta che dentro era rimasto il suo figlioletto di 2 anni.

L'intervento in un parcheggio

Evidentemente qualcosa è andato storto e da fuori non era più possibile aprire le portiere per estrarlo: per questo motivo sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco di San Donà, che in pochi minuti ha riportato la situazione alla normalità. E la madre ha potuto riabbracciare il suo piccolo. Le operazioni sono avvenute in una zona adibita a parcheggio dietro l'hotel Base, più o meno all'altezza del ristorante Le Caprice.