Un bambino salvato sulla spiaggia a Jesolo

L'intervento delle persone in spiaggia e dei bagnini ha permesso, nella tarda mattinata di oggi, di salvare un bambino di 6 anni che si era trovato in difficoltà in acqua a Jesolo. Il fatto è avvenuto alle 12.20, nella zona compresa tra le torrette 14 e 15, in corrispondenza delle piazze Brescia e Trieste. Il piccolo, di origine cingalese in vacanza con la famiglia, è stato notato con il viso dentro l'acqua e subito recuperato da uno dei bagnanti. Nel frattempo sono stati allertati gli addetti della Jesolo turismo.

Il salvataggio

Il bambino respirava, anche se aveva uno sguardo che sembrava assente. Messo in posizione di sicurezza, sono giunti nel frattempo i soccorsi del 118 ed ha reagito all'intervento. Dapprima è stato trasportato all'ospedale di Jesolo, poi con l'elicottero al reparto di Pediatria di Padova, in considerazione della gvanissima età; in mancanza di posti letto a Padova, è stato trasferito a Verona. Le sue condizioni sono buone.