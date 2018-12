Bancario e spacciatore: Indoor, un altro arresto. In casa marijuana e hashish

Ufficialmente faceva il bancario, ma i carabinieri hanno scoperto che si dedicava anche allo spaccio di marijuana. I militari del nucleo investigativo di Venezia venerdì mattina a Padova hanno arrestato un 54enne coinvolto nell'inchiesta Indoor, che un paio di settimane fa ha portato a smantellare una banda che trafficava marijuana e hashish tra la Spagna, il Veneziano e le province limitrofe.

tra chi mancava all'appello c'era il bancario di 54 anni, che avrebbe acquistato da uno dei membri del gruppo mezzo chilo di droga. Nei suoi confronti è stato emesso un decreto di sequestro preventivo per una somma di 2.400 euro, pari al guadagno della vendita della marijuana. I militari, oltre a notificare il provvedimento, hanno perquisito la sua abitazione trovando un etto di hashish suddiviso in dodici dosi e quasi un etto di marijuana in otto dosi, oltre a due bilancini di precisione.

Il bancario, incensurato, è stato arrestato e si trova ai domiciliari. Sabato mattina è comparso davanti al gip di Padova che oltre a convalidare l’arresto ha disposto l’obbligo di firma due volte a settimana.