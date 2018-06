Esplosione nella notte, bancomat saltato a Portegrandi: ladri in fuga a mani vuote

Tornano in azione le bande dei bancomat: stavolta, nella notte tra venerdì e sabato, è toccato allo sportello del Credito cooperativo Marcon - Venezia situato a Portegrandi, frazione di Quarto d'Altino. In pieno centro, a due passi dalla chiesa, anche se probabilmente all'ora dell'incursione non c'era in giro alcun testimone.

Esplosione

L'assalto alla macchina erogatrice si è svolto secondo le consuete modalità: i banditi hanno piazzato l'esplosivo, attivando la deflagrazione e cercando di impossessarsi dei soldi contenuti all'interno. Il loro piano, però, è andato storto. Stando agli accertamenti eseguiti nelle ore successive, non sarebbero riusciti ad ottenere alcunché. A quel punto se ne sono andati a mani vuote. Una volta scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di San Donà, al lavoro per raccogliere indizi utili a rintracciare i responsabili.