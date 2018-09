Colpo grosso a San Donà: "marmotta" al bancomat, delinquenti in fuga con 30mila euro

I residenti si sono svegliati di soprassalto per la deflagrazione. Nella notte tra venerdì e sabato, attorno alle 2.30, malviventi hanno preso di mira lo sportello bancomat della filiale della banca di Cividale di via Como 13 a San Donà di Piave. Immediato è stato l'intervento dei carabinieri locali, ma la banda è riuscita a fuggire in fretta e furia prima che le gazzelle dei militari giungessero sul posto.

In fuga col bottino

Un colpo fulmineo, messo a segno con successo, che ha fruttato ai delinquenti circa 30mila euro in contanti: sarebbe questa infatti l'entità del danno accertata dal personale dell'istituto di credito la mattina successiva. Nella circostanza i malviventi avrebbero utilizzato la classica "marmotta", ordigno artigianale inserito nella bocchetta da cui fuoriescono i contanti, e poi avrebbero causato la deflagrazione.

Indagini in corso

In corso le indagini dei carabinieri di San Donà di Piave, la speranza è che dalle immagini di videosorveglianza della banca e da quelle posizionate in zona si possa avere qualche utile dettaglio per chiudere il cerchio attorno ai delinquenti.