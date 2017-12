Scatta il blitz notturno dei banditi a Noale: il bancomat esplode, ma fuggono senza soldi

L'esplosione c'è stata, ma lo sportello in qualche modo ha retto. Tentato colpo col botto nella notte tra venerdì e sabato a Noale, in corrispondenza della filiale della Banca di Credito Cooperativo di Treviso e Venezia di via Bregolini a Noale. I malviventi, almeno 3, hanno posizionato il materiale esplodente e poi si sono allontanati prima del boato. Dopo la deflagrazione, però, si sono accorti che le casse con all'interno i contanti erano irraggiungibili. Per questo motivo hanno preferito mollare l'osso, allontanandosi a bordo di una possibile auto grigia prima che sul posto potessero giungere le forze dell'ordine.

Le indagini

La deflagrazione si è verificata quando da poco erano passate le 3: i danni sono comunque ben visibili. La mattina seguente sono proseguiti i rilievi non solo dei carabinieri della stazione locale, ma anche del Nucleo investigativo. In cerca di indizi utili alle indagini. Con ogni probabilità i malviventi avevano atteso che il bancomat venisse caricato con i contanti per garantire i prelievi anche durante i giorni festivi, dunque si aspettavano di poter mettere le mani su una somma di denaro piuttosto ingente. Per loro, invece, il piano non è andato in porto.