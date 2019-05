Furti in autostrada: smantellata la banda delle aree di servizio

Smantellata la banda degli autogrill. Finito in carcere il più giovane dei componenti, M.J. di 19 anni. Obbligo di dimora e presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria invece per A.A. di 26 anni e S.J. di 37, gravati da numerose denunce per reati analoghi. L'attività investigativa del comando di polizia stradale di Venezia e del commissariato di polizia stradale di Marghera ha permesso di individuare i tre autori, tutti cittadini italiani, accusati di essere i responsabili di 7 furti commessi durante l’estate 2018, per un danno di oltre 30 mila euro, ai danni di turisti e avventori stranieri.

Vittime vulnerabili

Attraverso la raccolta delle testimonianze e la visualizzazione e verifica dei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza, sono state identificate le macchine utilizzate e gli autori dei reati, che agivano con particolare scaltrezza. Sceglievano accuratamente le auto parcheggiate, preferendo quelle condotte da persone anziane o particolarmente vulnerabili, poi entravano in azione approfittando della sosta degli automobilisti.

Le modalità

A volte foravano uno pneumatico per indurre i malcapitati a sostituire la ruota e potere così rubare i beni incustoditi sui sedili, direttamente dagli sportelli aperti, approfittando della distrazione dei legittimi proprietari, altre volte invece forzando le serrature delle macchine in sosta. Uno dei furti è costato a un anziano signore la perdita della sua costosa apparecchiatura acustica.