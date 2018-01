"Banda del buco" in azione, sfondano la parete del cinema e scappano con la cassa continua

Colpo a segno nella notte al cinema Uci di Marghera. A lanciare l'allarme, nel primo pomeriggio di martedì, è stato uno degli addetti del multisala, accortosi del furto della cassa continua contenente l'incasso della serata precedente. Come appurato dagli agenti di polizia, la "banda del buco" si è introdotta all'interno dei locali dopo aver sfondato una parete adiacente ad uno stabile in disuso.

Banditi in azione travisati

I banditi, tre in tutto, hanno fatto irruzione travisati e vestiti di scuro, ecco perché sarà difficile risalire alla loro identità attraverso le telecamere di videosorveglianza. Sul posto è intervenuta anche una sqaudra della Scientifica, per effettuare tutti i rilievi del caso e raccogliere gli elementi utili necessari per il prosieguo delle indagini. In via di definizione l'ammontare della refurtiva.