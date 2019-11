Acqua alta: bandi e moduli per la richiesta dei contributi

È stata firmata oggi, 28 novembre, dal commissario delegato all'emergenza per la città di Venezia, Luigi Brugnaro, l'ordinanza che disciplina i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande per la ricognizione dei danni da acqua alta subiti, e la concessione di contributi alla cittadinanza e alle imprese. Informazioni, procedure e moduli sono disponibili sul sito www.commissariodelegato.venezia.it

Richieste e termini

Approvati i bandi e i relativi moduli che, da un lato privati e associazioni senza scopo di lucro, dall'altro imprese ed enti, potranno utilizzare per presentare la richiesta di contributo da lunedì 2 dicembre 2019 e fino alle 13 del 20 dicembre 2019, esclusivamente attraverso il sistema online su www.commissariodelegato.venezia.it. Negli avvisi allegati all'ordinanza ci sono tutte le informazioni sui beneficiari, gli interventi e i danni ammissibili, la documentazione da presentare e i relativi termini, le modalità di erogazione del contributo.

I danni

«Prevediamo tempi più rapidi per l'immediato sostegno, che coinvolgeranno privati e imprese - ha spiegato il commissario - il governo ha previsto rimborsi totali di 5 mila euro per i primi, e di 20 mila per le seconde. Per i danni più ingenti serviranno le relazioni dei periti con le certificazioni. La prima fase scadrà il 20 dicembre, per la seconda invece prevediamo il termine del 28 febbraio 2020». I totali saranno inviati a Roma per un apposito decreto del governo. Sarà l'esecutivo a decidere in che percentuale rifondere il danno. «Invito tutti a prestare la massima cura nella preparazione dei documenti e nella compilazione dei moduli, i fac-simile sono già stati pubblicati».

La presentazione dei documenti

L'invio potrà avvenire direttamente accedendo al sito del commissario delegato, oppure ci si potrà avvalere dei servizi dei Caf convenzionati e delle associazioni di categoria (elenco aggiornato https://www.commissariodelegato.venezia.it/sportelli-assistenza-compilazione-moduli-danni-acqua-alta-novembre-2019. In alternativa ci si potrà rivolgere anche agli operatori degli sportelli che sono stati appositamente costituiti in tutto il territorio comunale che riceveranno esclusivamente su appuntamento, prenotabile sul sito oppure telefonando allo 041041. Questi sportelli saranno a Ca' Farsetti, sede del Comune di Venezia, a Burano, Murano, Pellestrina, Lido, Piazzale Roma e a Mestre (nella sede dell'Urp di via Spalti).

Domande e risposte

Per agevolare i cittadini e fare chiarezza, con una serie aggiornata di domande e risposte, c'è una sezione del sito Internet realizzata su indicazione del commissario. A disposizione di cittadini e imprese anche l'elenco dei documenti da raccogliere, per facilitare la predisposizione della modulistica, e i fac-simile dei modelli da completare online da lunedì 2 dicembre.

I link

Link al sito https://www.commissariodelegato.venezia.it/

Sportelli https://www.commissariodelegato.venezia.it/sportelli-assistenza-compilazione-moduli-danni-acqua-alta-novembre-2019

Fac-simile moduli privati ed associazioni https://www.commissariodelegato.venezia.it/sites/default/files/allegato2.pdf

Fac-simile moduli imprese ed enti https://www.commissariodelegato.venezia.it/sites/default/files/allegato4.pdf

Domande e risposte: https://www.commissariodelegato.venezia.it/faq-domande-risposte