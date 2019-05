Banksy è stato a Venezia: il video pubblicato su Instagram

Nove quadri a formare una sola installazione in centro storico. Con il volto travisato (non poteva essere diversamente) da un cappello e dalle pagine di un quotidiano, anche Banksy ha fatto capolino a Venezia in tempo di Biennale d'Arte (in contemporanea con l'apparizione di un suo graffito poco distante da Santa Margherita ). Il video è stato postato pochi minuti fa (alle 17 di mercoledì 22 maggio, ndr), nel profilo Instagram del grande writer inglese. Una installazione, la sua, con un chiaro intento di protesta. In una Venezia d'altri tempi, infatti, si vede una grande nave in bacino di San Marco, in prossimità del ponte della Paglia. Ogni riferimento non sembra casuale.

Il commento al post

«Espongo la mia installazione alla Biennale di Venezia. È il più grande evento al mondo legato all'arte - scrive sul suo profilo social l'artista - ma per chissà quale ragione non sono mai stato invitato».