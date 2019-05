Risse, pregiudicati e un 15enne con l'eroina: chiuso un bar

Gli interventi dei carabinieri nel locale sono stati parecchi nel corso del tempo. Controlli durante i quali sono state trovate tracce di sangue su cocci di bottiglia, per risse tra i clienti, molti dei quali pregiudicati, ubriachi e minorenni. In due casi sono stati trovati un 17enne e un 15enne con della droga, quest'ultimo con eroina. Adesso, un bar di Maerne dovrà tenere le serrande abbassate per due settimane. Lo ha disposto il questore di Venezia, dopo la richiesta presentata dai carabinieri che nelle scorse ore hanno notificato il provvedimento.

Ma questo non è stato l'unico locale chiuso negli ultimi giorni. A Marcon, altri due bar sono stati chiusi per trenta giorni perchè i titolari non avevano rispettato gli orari previsti dalle normative sul rispetto degli orari di accensione e spegnimento delle slot machines.