Affonda barca durante un ormeggio: cinque persone recuperate dai vigili del fuoco

Nel pomeriggio di domenica,poco dopo le 15, i vigili del fuoco sono intervenuti nel canale Scomenzera a Venezia per l'affondamento di una barca: tutti in salvo i cinque occupanti.

L'affondamento

L'affondamento è avvenuto durante le operazioni di ormeggio della barca di circa 6 metri, quando probabilmente a causa di un movimento l’imbarcazione si è rovesciata. Le persone sono riuscite a mettersi in salvo, mentre la barca semiaffondata è andata nel centro del canale. I pompieri accorsi con un'autopompa lagunare e il nucleo sommozzatori, hanno recuperato l'imbarcazione mettendola in sicurezza su un ormeggio per poi girarla e svuotarla. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore.