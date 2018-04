Manovra errata, il barchino finisce incastrato nel parapetto di un plateatico alle Zattere

Barchino in difficoltà nel pomeriggio di mercoledì alle Zattere: diverse persone hanno segnalato il mezzo, finito incastrato contro il parapetto del plateatico di un ristorante affacciato sul canale della Giudecca. Difficile, a quel punto, riportare la barca nella sua normale posizione di galleggiamento in acqua. Non è chiaro come sia finito lì: pare che, durante la navigazione, il conducente si sia distratto e sia uscito dalla rotta, impattando contro la struttura. L'uomo ha riportato delle contusioni, fortunatamente non gravi.

L'incidente è stato segnalato alla capitaneria di porto, oltre che ai vigili del fuoco e al 118. Il conducente è stato condotto all'ospedale di Venezia per accertamenti, mentre le operazioni di rimozione del barchino sono state affidate ai pompieri.