Seggio "irraggiungibile": l'elettore in carrozzina viene portato al seggio in barca

Ci sono diritti da "conquistare" nonostante le barriere architettoniche. Ci sono doveri di cittadino da assolvere, a volte anche con una certa dose di fantasia. Così Marco domenica ha effettuato un tragitto tutto particolare per raggiungere il proprio seggio, impossibilitato a superare i ponti con la sua carrozzina elettrica. Ad accorrere in suo soccorso è stato Gianluca Ballarin che, attraverso il progetto condiviso con altri residenti "Freemob", è riuscito a caricare il giovane su un'imbarcazione trasportandolo fino alle vicinanze del seggio.

"La città deve adattarsi ai disabili"

"Mancano le rampe sui ponti e bisogna andare a votare? - si chiede in maniera retorica Ballarin - Ora c'è 'freemob'. In attesa della pedana elevatrice (in costruzione), una passerella provvisoria e una comprensiva marea hanno consentito il trasporto fino alla sezione elettorale. Un grazie a quelli che sostengono che i disabili devono adattarsi alla città e non viceversa...". L' imbarcazione è stata progettata e costruita mese dopo mese grazie all'impegno anche di Francesco Maniero e Nicoletta Ballarin ed è stata "varata" negli ultimi mesi. Non sono state poche le occasioni in cui ha dimostrato tutta la propria utilità.