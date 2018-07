Barchino rubato intercettato vicino a San Lazzaro, denunciati i ladri minorenni

Scorrazzavano nella laguna a bordo di un barchino rubato, una bravata che però ha le sue conseguenze dal punto di vista penale. A mettersi sulle loro tracce, nel weekend scorso, sono stati i carabinieri del Nucleo natanti del reparto operativo di Venezia: le ricerche sono iniziate proprio mentre il proprietario del natante, trentaduenne veneziano, stava presentando denuncia di furto alla stazione carabinieri di Castello, raccontando che il barchino gli era stato sottratto dagli ormeggi sotto casa, in canal San Pietro, la notte precedente.

Inseguimento

In quel momento il veneziano ha ricevuto una telefonata da parte di un amico che lo avvisava di avere appena avvistato il suo mezzo in navigazione davanti a Sant'Elena. Subito è stato diramato l'avviso di ricerca, e anche il derubato, munitosi a sua volta di un barchino prestato da amici, si è messo a caccia del maltolto rimanendo in contatto con una motovedetta del Nucleo natanti. In poco tempo il barchino è stato individuato nelle vicinanze dell’isola di San Lazzaro. Gli occupanti, due minorenni residenti a Castello, sono stati fermati e condotti al comando di San Zaccaria, quindi affidati ai rispettivi genitori e denunciati per furto aggravato. Manca all'appello un terzo complice, pure lui meno che diciottene, in corso di rintraccio.