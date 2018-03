Barra di metallo cede all'imbarcadero Actv di Rialto e cade sui passeggeri: feriti lievi

Un profilo in acciaio cede improvvisamente e crolla dall'alto, andando a colpire alcuni dei passeggeri che si trovavano nell'imbarcadero Actv. Trambusto nel pomeriggio di sabato all'approdo di Rialto, pontile linea 1. Probabile, stando ai primi rilievi, che a causare il problema siano state le sollecitazioni a cui la struttura è continuamente sottoposta a causa degli urti dei vaporetti che si accostano. A staccarsi uno degli profili che sostengono i pannelli del controsoffitto, un supporto dello spessore di pochi millimetri e lungo più di un metro.

Pompieri e squadra Actv sul posto

Fortunatamente le conseguenze per gli utenti non sarebbero troppo gravi: due persone (una coppia di turisti stranieri) sarebbero state sottoposte alle cure dei sanitari del 118 giunti sul posto, verso le 14.30, dopo che i presenti hanno lanciato l'allarme. Le ferite sarebbero superficiali. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale, oltre ai vigili del fuoco e ad una squadra di addetti dell'azienda di trasposto pubblico. I pompieri hanno eseguito le verifiche del caso per scongiurare l'eventualità che altri pezzi stessero per staccarsi. Il pontile è provvisoriamente chiuso per consentire ulteriori accertamenti da parte di Actv.