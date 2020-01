Canali in secca a Venezia e in laguna

Proprio in questi giorni si sta parlando del progetto che punta a ridefinire la parte di San Giuliano dedicata all'interscambio per le merci, riqualificandola e ottimizzandola. Rischia tutto di essere vanificato, però, in caso di fenomeni come quello che si è verificato oggi, ovvero l'acqua bassa: il livello di marea, a Venezia, è arrivato a -45 centimetri tra le 15 e le 16 di oggi pomeriggio (dato registrato a Punta della Dogana), con conseguenze per la navigabilità dei canali sia in città che in molti punti della laguna. «Una secca impressionante - ha commentato Paolo Cuman, della Consulta lagunare - e anche a San Giuliano la navigazione è a rischio».

Canali in secca

Cuman ha ribadito ciò che è già stato evidenziato diverse altre volte: in laguna servono interventi di manutenzione, è necessario eseguire opere di dragaggio dei canali e procedere con l'apertura degli archi del ponte della Libertà, così da agevolare il flusso dell'acqua tra la parte nord e la parte sud della laguna. «Altrimenti - ammonisce - il previsto nodo intermodale di San Giuliano sarà impossibile». Il centro previsioni maree del Comune ha annunciato altri livelli simili anche per domani e giovedì.