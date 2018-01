Bassa marea eccezionale a Venezia: navigazione in difficoltà, mercoledì si replica

Trasporti e navigazione in difficoltà martedì pomeriggio a causa di una bassa marea eccezionale che ha "prosciugato" i rii veneziani fino a mostrare in alcune occasioni il fondo. A "certificare" la situazione non solo il Centro maree del Comune, che alle 16.20 aveva previsto un picco minimo di -60 centimetri sul livello del mare e che per la giornata di mercoledì ha indicato un possibile altro episodio simile (possibili -55 centimetri alle 16.55), ma anche le tante foto che si sono riversate sui social network da parte di residenti e turisti che si sono trovati di fronte a uno scenario inusuale, anche se non è la prima volta che accade. C'è il rischio che le barche rimangano "impiccate" all'ormeggio e chi per lavoro si deve muovere via acqua per Venezia non è certo agevolato in queste ore.