Sole su Venezia e temperature primaverili, passeggeri stipati nei battelli Actv

Linea 5.2, attorno alle 12 di domenica mattina a Venezia. La foto che gira sul gruppo facebook Sciopero dell'abbonamento Actv ha dato il via al dibattito sui social, il problema quello dei battelli Actv sovraffollati. Un problema costante, che si intensifica quando temperature e condizioni climatiche permettono a turisti di invadere, nel vero senso della parola, Venezia.

Le proteste dei residenti

E la domenica primaverile, col sole alto in cielo - lo testimonia chiaramente la foto - ha dato avvio alla tradizione. Con l'indignazione crescente dei cittadini: "Ma la Capitaneria non dice nulla - si legge sui social - Viaggiare in queste condizioni è oltremodo pericoloso", e ancora "Adesso cominciano i viaggi della speranza". C'è anche chi la butta sul ridere: "Si sfiorano gli atti osceni in luogo pubblico".