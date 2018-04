Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

VIAGGIO DI ISTRUZIONE BEACH&VOLLEY SCHOOL 2018 LA GITA PIU’ ORIGINALE D'ITALIA TORNA A COINVOLGERE GLI STUDENTI DI TUTTA ITALIA: OLTRE 15.000 I GIOVANI ATTESI PER IL PROGETTO DI FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO NELLE LOCALITÀ DI BIBIONE (VE), JESOLO (VE) E SCANZANO JONICO (MT)

Da 10 anni, la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), in collaborazione con Kinder +Sport e con il Tour Operator Raduni Sportivi, promuove un innovativo progetto didattico-sportivo indirizzato agli studenti di ogni ordine e grado: si tratta del Beach&Volley School, un viaggio di istruzione che nel solo 2017 è arrivato a coinvolgere ben 11.000 studenti di tutta Italia portandoli nelle località di Bibione (Venezia), Scanzano Jonico (Matera) e da quest’anno anche Jesolo (Venezia). Nel corso di sei turni settimanali — tra aprile, maggio e settembre — migliaia di studenti, accompagnati dai loro docenti, avranno modo di sperimentare una gita unica nel suo genere dove lo sport si affianca al potenziamento linguistico, ad approfondimenti culturali e a offerte formative di Alternanza Scuola Lavoro riservate a studenti dai 15 ai 18 anni finalizzate a motivare, orientare e fornire competenze spendibili nel mondo del lavoro. L'edizione 2018 ha già superato la precedente, contando quasi 15.000 tra ragazzi e ragazze che da Nord a Sud dello stivale, arriveranno per trascorrere una gita indimenticabile. Il successo di Beach&Volley School è dovuto a molteplici fattori: l'originalità in primis, poichè offre ai professori una valida alternativa rispetto alle gite scolastiche più tradizionali. Ma anche il tema sicurezza non è da sottovalutare: ad ospitare gli studenti, infatti, sono moderni Villaggi Turistici con un servizio di sorveglianza attivo H24, dove vige il divieto di vendere alcolici anche ai maggiorenni e dove la presenza costante di un medico completa “il piano sicurezza” del progetto. Non ultimi, principi fondamentali come inclusione, responsabilizzazione e socializzazione arricchiscono un mix che ha reso Beach&Volley School un progetto in continua crescita. Nel corso del periodo di permanenza, gli studenti avranno modo di dedicarsi al beach volley e al green volley, con lezioni tenute da tecnici federali, giocatori di livello internazionale e da “coach” madrelingua inglese. A queste discipline verranno alternate anche stimolanti attività come l'arbitraggio, il sitting volley - sport paralimpico introdotto per dare ulteriore slancio al valore dell'inclusione - e altri sport secondari. Importantissimo anche l’approfondimento delle lingue straniere, grazie ai corsi sportivi tenuti in lingua inglese da istruttori provenienti da USA, Messico, Argentina, Nuova Zelanda, Spagna e Argentina. Di seguito le date di svolgimento: Da lunedì 16 aprile a sabato 21 aprile a Bibione (VE) Da mercoledi 2 maggio a sabato 5 maggio a Bibione (VE), Da lunedi 7 maggio a giovedi 10 maggio a Bibione (VE), Jesolo (Ve) e Scanzano Jonico (Mt) Da martedi 15 maggio a sabato 19 maggio a Bibione (VE), Jesolo (Ve) e Scanzano Jonico (Mt) Da lunedi 21 maggio a sabato 26 maggio a Bibione (VE), Jesolo (Ve) e Scanzano Jonico (Mt) Da lunedi 17 settembre a sabato 22 settembre a Bibione (VE) Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito www.istruzionesportiva.it".

