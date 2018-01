Il patriarca Moraglia benedice i mosaici restaurati a San Marco: "La fede diventa arte"

"Le nostre chiese rimangano aperte come testimonianza di fede, ma anche come testimonianza di fede che diventa arte e dimensione importante della fede, anche per chi non ha fede", esorta il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, benedicendo i mosaici della basilica.

"Il bello colpisce - continua Moraglia -. Anche un animo lontano dalla fede ma sensibile, abituato a considerare il reale per quello che è non può non essere colpito da questo mosaico, da quello che ricorda, da quello che testimonia, anche come accoglienza. Volgi a noi lo sguardo, tuoi fedeli - prega il patriarca -, che in questi mosaici possiamo cogliere la presenza del santo patrono della città".