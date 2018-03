Si addormenta nel cassonetto: se lo ritrovano davanti nell'impianto di trattamento rifiuti

Si addormenta in un cassonetto e si risveglia nello stabilimento di trattamento rifiuti di Veritas a Marghera. Una giornata decisamente fuori dall'ordinario non solo per un cittadino di nazionalità bengalese di 24 anni (senzatetto con precedenti), ma anche per gli addetti dell'impianto che di punto in bianco si sono ritrovati l'intruso davanti agli occhi. La segnalazione è scattata nel tardo pomeriggio di giovedì, quando un'impiegata ha contattato la centrale operativa della questura per segnalare la presenza dell'uomo nella zona di compostaggio.

Intervento della polizia

I poliziotti, intervenuti con una volante, hanno identificato il 24enne e hanno successivamente richiesto l'intervento del 118. Il bengalese, infatti, appariva in stato confusionale. Quest'ultimo è stato trasportato al pronto soccorso dell'Angelo per accertamenti. Sarebbe stato proprio lui a raccontare agli agenti la sua disavventura: per cause che sa solo lui, il 24enne si sarebbe addormentato nel bidone dell'immondizia, dopodiché si presume che il cassonetto possa essere stato caricato da un camion dell'immondizia. Il "contenuto" è stato trasportato all'impianto di trattamento di Veritas, dove è stato sorpreso a girovagare senza meta.