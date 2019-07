Oggi l'addio a Benilde Sartori, un secolo dedicato alla politica e alla battaglia sindacale

Oggi l'addio a Benilde Sartori, detta Lina, morta nella notte fra lunedì e martedì a Cavarzere, a 98 anni. Una vita dedicata alla politica e alla battaglia sindacale, la sua. Vedova dell'ex sindaco Dante Badiale, fu a sua volta amministratrice della città di Cavarzere, della provincia di Venezia (dove visse) e del Comune di Chioggia. Impegnata nell'Unione Donne Italiane e a coordinare gli scioperi della manodopera agricola fin dagli anni Cinquanta. Lina Sartori era dappertutto dove occorresse, a tenere comizi e nei luoghi di lavoro, perfino in case private o al mercato: fautrice dell'implementazione degli asili nido, anche in tempi pionieristici rivendicò il diritto al lavoro per le donne e alla indennità di maternità. Oggi pomeriggio la camera ardente nella sede della Camera del Lavoro in via Matteotti 44 a Cavarzere, l'ultimo saluto e l'orazione civile delle autorità.

Il cordoglio

«Essere comunista non è un’opinione né un’offesa quando hai questi esempi - dice Elisa Fabian, consigliera comunale di Cavarzere -. Lina ha lottato e amato con passione e anche quando l’età ha iniziato a chiedere conto al suo fisico, la mente era lucida e piena di ricordi, non ha mai rinunciato a una partita a carte con le compagne, lì ho ascoltato i racconti di donne che hanno lottato in tempi in cui i “padroni” non riconoscevano i diritti di base. Grazie Lina a nome di una giovane compagna a cui hai dato ispirazione e grande forza nei momenti a volte di naturale sconforto in un mondo che sembra cambiare ma che dopo tutto non cambia così velocemente. Restano sempre le stesse richieste di pari dignità morale, economica e riconoscimento in questa società che dimentica troppo spesso gli ultimi/e. Un abbraccio Lina e le più sentite condoglianze a Marina, Marino Giorgio e a tutti i parenti».