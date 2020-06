Il benvenuto ai nuovi agenti con l'omaggio al personale sanitario e alla polizia

Il miglior modo di accogliere i nuovi agenti in forza alla questura di Venezia: «l'esempio dei loro colleghi e di tutti coloro che, nel corso dell'epidemia, sono stati in prima linea». Lo ha detto il questore Maurizio Masciopinto, aprendo la cerimonia che si è svolta nel pomeriggio di giovedì e con la quale è stato dato il benvenuto ufficiale a una trentina di giovani poliziotti. «Con il loro arrivo rappresentano un segno importante - ha detto il questore - perché sono giovani, portano con sé entusiasmo e arrivano a valle di un periodo complicato. La cosa più importante che possiamo dare a loro è l'esempio, particolarmente quello di coloro che non si sono fermati un attimo: i nostri uomini del servizio di emergenza, le volanti, i medici, gli infermieri, l'apparato della sanità e delle forze dell'ordine».

Forze in campo

Sul palco si sono seguiti gli interventi del prefetto Vittorio Zappalorto, del direttore dell'Ulss 3 Giuseppe Dal Ben e del sindaco Luigi Brugnaro. «In questi 125 giorni abbiamo condiviso ansie e preoccupazioni, tutto per cercare di servire al meglio la comunità - ha detto Dal Ben - La sfida non l'abbiamo vinta, perché i lutti non si cancellano, ma l'abbiamo affrontata con il massimo dell'impegno e dell'efficacia. Ora questa sfida continua,perché l'impegno è non dimenticare quello che abbiamo passato e tenere alta l'attenzione, preparandosi ad affrontare un eventuale ritorno del virus».