«La Monteverdi deve essere abbattuta, continua ad essere un covo di sbandati»

Al suo posto sorgerà il nuovo commissariato di polizia, nel frattempo, però, l'ex scuola media Monteverdi di via Ulloa continua ad essere un covo di spacciatori, rifugio di sbandati, luogo foriero di violenze, aggressioni, scippi e spaccio. A segnalare la situazione a più riprese sono stati i cittadini, ora l'appello arriva dal presidente della municipalità, Gianfranco Bettin: «I vari tentativi di impedirne l'accesso sono vani, gli ingressi murati o le inferriate sono facilmente eluse o aggirate. Occorre procedere in modo più radicale.

Bettin: «Abbatterla subito»

Quello che propone Bettin è l'abbattimento dell'edificio, operazione comunque necessaria quando poi si provvederà con i nuovi lavori di costruzione. «Alla luce dell’accordo con il governo per la realizzazione del nuovo commissariato di polizia - specifica il presidente della Municipalità, - è necessario procedere urgentemente alla demolizione dell'attuale manufatto. In attesa della ricostruzione, si impedirebbe così al covo della Monteverdi di continuare a funzionare come elemento di degrado e di rischio per tutta la città».