Bibione: rischia l'annegamento, trasportato a Venezia in prognosi riservata

Un turista 70enne di nazionalità tedesca è stato soccorso giovedì pomeriggio a Bibione, per sindrome da annegamento. Il fatto è accaduto in spiaggia. La persona è stata elitrasportata all'ospedale Civile di Venezia e si trova in Rianimazione, al momento in gravi condizioni. L'elicottero è atterrato sull'elisuperficie sopra il padiglione Jona.