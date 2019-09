Biblioteche in appalto. Ira di Pd e sindacati. Venturini: «Prima della nostra giunta chiudevano»

«Biblioteche comunali verso la privatizzazione del servizio», l'allarme lo lanciano con una interrogazione i consiglieri Monica Sambo, Bruno Lazzaro, Emanuele Rosteghin, Nicola Pellicani, Francesca Faccini, Giovanni Pelizzato e Rocco Fiano. «I bandi per le gare d'appalto ci sono. La giunta celebra l’aumento degli orari delle biblioteche, e come non potremmo essere d’accordo? Ma questo maschera la volontà di esternalizzare il servizio», scrivono. «Chiederemo un confronto urgentissimo all’amministrazione, e senza una convocazione siamo pronti a indire lo stato di agitazione», fanno sapere i sindacati Cgil, Uil, Csa e Rsu al termine dell'assemblea con i lavoratori, mercoledì. L'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini non ha dubbi invece: «Prima di questa giunta le biblioteche chiudevano. Poi ne sono state aperte due e rilanciate altre due. Aumentano le attività e i laboratori per bambini e ragazzi, aumentano le ore di lettura e aumentano gli acquisti di libri. Questi sono dati oggettivi».

L'appalto

Oggetto di appalto sarebbero la Vez, la Bettini Junior, la biblioteca dei ragazzi di Carpenedo - Bissuola, la Hugo Pratt del Lido, il centro studi per la valorizzazione delle architetture militari e dei sistemi difensivi di Forte Marghera, la biblioteca di Marghera, la biblioteca pedagogica Bettini. L’appalto, per i consiglieri dell'opposizione, «rappresenta lo strumento più sbagliato per sopperire alle carenze di organico e sostenere un servizio di qualità per i cittadini. Il Comune in passato aveva investito sul proprio sistema bibliotecario, offrendo alla cittadinanza un servizio pubblico ampio, vario e di elevati standard qualitativi - dichiara Sambo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale -. C'è la necessità di potenziare lo staff in una visione di lungo periodo, tramite assunzioni con concorsi pubblici. Così si dà continuità al patrimonio interno di competenze. L’appalto - prosegue - doveva essere limitato alla realizzazione di specifici servizi e per l’aumento degli orari di apertura, invece sostituisce per tre anni la gestione comunale. C'è incertezza su quanto accadrà alla scadenza dell’appalto, soprattutto sulle spalle dei lavoratori, che per 3 anni avranno oltretutto retribuzioni minori».

I dati del Comune

«A quasi 4 anni dalla riorganizzazione delle 19 biblioteche la riorganizzazione attuata, supportata dal risanamento del bilancio, ha consentito di aprirne due nuove (Vez Junior e Forte Marghera) e di ristrutturare e rilanciare due strutture già esistenti ma scarsamente valorizzate (Bettini Junior, nuova Pedagogica), nonché di finanziare e dare avvio concreto alle procedure per l’ampliamento della Vez, atteso da tanti anni - scrive l'assessre Venturini -. Alcuni dati: nel 2015 sono stati acquisiti circa 11.400 libri e il patrimonio che consisteva in 331.000 documenti. Oggi è di oltre i 410.000 documenti e gli acquisti annuali sono aumentati arrivando quasi a 17.000 nel 2108. Si è passati dai 500 eventi del 2015 ai quasi 1500 del 2019, il triplo, per un totale di oltre 4.000. Un altro dato è quello relativo alle ore di apertura, che sono passate da una media annua settimanale di 476, nel 2015, a 578 nel 2018 con un trend in ulteriore aumento nel 2019. Questa tendenza è destinata a crescere con il bando di affidamento dei servizi dei prossimi mesi con sedi aperte tutti i giorni, mattina e pomeriggio (domenica esclusa), anche le biblioteche di Marghera e del Lido, oltre alla Vez».