Perde il controllo della mountain bike e ruzzola nella scarpata per 200 metri: è grave

Sono gravi le condizioni di un ciclista che, dopo aver perso il controllo della propria mountain bike, è caduto ed è ruzzolato per circa 200 metri in una scarpata, fermandosi sui tronchi degli alberi a terra. A lanciare l'allarme questa mattina, poco prima delle 11, l'amico che si trovava con lui a Palughetto (Belluno), nei boschi del Cansiglio.

L'incidente

L'uomo, L.A.M., 63enne di Noventa di Piave, è stato individuato tra la fitta vegetazione. A quel punto l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha sbarcato il tecnico di elisoccorso, che ha attrezzato una sosta per poi calare di 15 metri medico e infermiere, i quali hanno prestato le prime cure all'infortunato. Nel frattempo è giunto in supporto alle operazioni il personale del soccorso alpino dell'Alpago. Dopo essere stato imbarellato, il veneziano, che presentava un probabile politrauma, è stato recuperato con un verricello di 50 metri e quindi trasportato all'ospedale di Belluno.

Escursionista infortunata

Altro intervento in montagna oggi da parte del soccorso alpino di Agordo, che è stato inviato dal 118 in località Casen, sotto il Passo Duran, comune di La Valle Agordina (Belluno), per una escursionista (S.V., 64 anni di Musile di Piave) infortunatasi a una gamba dopo essere scivolata. La donna è stata trasportata in fuoristrada direttamente all'ospedale.