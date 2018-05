Fermato in sella alla bici elettrica rubata, ladruncolo denunciato dalla polizia a Jesolo

Lunedì pomeriggio i poliziotti della sezione anticrimine di Jesolo hanno intercettato in centro città un ragazzo del Kosovo, già noto alle forze dell’ordine per aver commesso furti in passato. Ad attirare l'attenzione degli agenti è stato il fatto che il giovane era in sella ad una bicicletta elettrica di alto valore, circa 2mila euro.

Furto

Così hanno deciso di vederci chiaro e hanno interrogato il sospetto, il quale effettivamente non ha saputo dare una valida spiegazione sul possesso del mezzo. E' bastata una rapida verifica in una delle attività di noleggio bici del paese per scoprire che la due ruote era stata oggetto di furto poco prima. Il ragazzo è stato quindi accompagnato negli uffici del commissariato e indagato per ricettazione, oltre che segnalato all'ufficio immigrazione per le verifiche relative al permesso di soggiorno. La bicicletta è stata restituita al titolare dell’attività di noleggio.