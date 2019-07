Lasciano le bici in calle legate con lucchetto: altre tre multe da 100 euro

La polizia locale ha comminato altre tre multe da cento euro ciascuna, sabato, a turisti arrivati fino in Lista di Spagna, in Strada Nuova, che hanno parcheggiato le loro biciclette, incatenandole con lucchetto, all'altezza della calle laterale in corrispondenza delle Poste. Scattato anche un Daspo urbano per un mendicante.

Le multe e il Daspo

Si tratta di giovani, tra i 22 e i 23 anni, di nazionalità francese, che hanno violato il nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana. I tre ragazzi che – in base al racconto degli agenti – hanno dimostrato indifferenza anche quando sono arrivati i vigili del fuoco con la mola per tagliare la catena, si sono presentati nel momento in cui hanno capito che gli avrebbero portato via i mezzi di trasporto. Per i tre visitatori è scattata la multa. Sempre nella giornata di ieri la polizia locale ha disposto un ordine di allontanamento per un cittadino romeno che in centro storico era disteso a terra e chiedeva l’elemosina.