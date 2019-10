Mette in vendita online bici rubate, denunciato per ricettazione

Mette in vendita on-line due biciclette Fat Boy rubate: 24enne jesolano, incensurato, denunciato per ricettazione. I carabinieri hanno emesso il provvedimento il 30 settembre scorso a carico del giovane, che aveva pubblicato foto e descrizione delle bici in rete senza preoccuparsi del fatto che il legittimo proprietario le avrebbe potute vedere e riconoscere. Come è stato.

La trappola

La vittima del furto, un 49enne di Borgoricco (Padova) ha individuato senza ombra di dubbio le bici come proprie e ha avvisato i carabinieri di Jesolo che, organizzando una simulata compravendita di uno dei due velocipedi, si sono materializzati davanti al detentore della merce rubata. L’incauto venditore ha quindi fatto ritrovare anche l’altra bicicletta apparsa sul web. Valore stimato delle 2 bici Fat Boy è di circa 2 mila euro.