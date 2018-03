Vatican Chapels: la Santa Sede avrà il suo padiglione alla 16. Biennale di Architettura

Fondazione di Venezia è partner del progetto del Padiglione della Santa Sede, Vatican Chapels, alla Biennale Architettura di Venezia, presentato martedì a Roma dal cardinale, Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. La collaborazione è stata sottoscritta attraverso un protocollo d’intesa. Il Padiglione per la prima volta rappresenterà la Santa Sede alla XVI Biennale di Architettura, dal 26 maggio, sull’isola di San Giorgio.

"Spazi dati alla comunità"

Sono dell’ordine di 100 mila euro, costituite dalla ridestinazione di parte dei fondi per la promozione di M9 e, d’intesa con l’Università Iuav, di parte della somma destinata ai progetti condivisi con l’Ateneo per il 2018. “Quella con il Pontificio Consiglio della Cultura – spiega il presidente della Fondazione di Venezia, Giampietro Brunello - è una collaborazione che rappresenta un patto culturale nella comune volontà di dare all’architettura una dimensione anche eticamente orientata attraverso il principio della restituzione alla collettività di spazi che fanno parte della storia e dell’identità della comunità di questo territorio. È quanto sta facendo la Fondazione di Venezia anche con la riqualificazione urbana generata dal progetto M9 a Mestre, ed è quanto farà il Pontificio Consiglio della Cultura, attraverso la valorizzazione del bosco dell’isola di San Giorgio”.

Vatican Chapels e M9

I contenuti della collaborazione saranno presentati dal presidente, Brunello, giovedì 12 aprile alle 14.45, nella sede della Fondazione (in Rio Novo, Dorsoduro), nel corso di un incontro intitolato: Vatican Chapels e M9. Luoghi di incontro nell’architettura sacra e laica. All’iniziativa parteciperanno il curatore del progetto del Padiglione della Santa Sede, Francesco Dal Co, con una lezione dal titolo: Vatican Chapels, l’architettura come spazio di accoglienza e incontro, e l’amministratore delegato di Polymnia Venezia, Valerio Zingarelli, con la relazione: M9, non solo un museo: il racconto di una rigenerazione urbana.