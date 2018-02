Carnevale in sicurezza, con punte di 150mila visitatori: elogi dal capo della polizia

A margine delle celebrazioni per il 50° anniversario dell’associazione nazionale della polizia di Stato, tenutesi a Peschiera del Garda (Verona), il Capo della polizia si è congratulato giovedì mattina con il questore di Venezia per "l’ottima riuscita degli eventi organizzati in occasione del Carnevale 2018".

Alla fine dei dodici giorni di festeggiamenti, il questore Gagliardi estende i complimenti non solo a tutte le forze dell’ordine, ma anche all’amministrazione comunale e alle società impegnate nell’organizzazione e gestione dell’evento.

"Festa partecipata e difficile da gestire"

"È stato laborioso gestire una manifestazione - rende noto la questura - per la quale erano attese centinaia di migliaia di persone, con punte giornaliere di 150mila visitatori. Una kermesse di rilevanza internazionale. Diverse le misure adottate per i singoli appuntamenti del Carnevale, che si è aperto con il prologo a Cannaregio il 27 gennaio, è poi continuato con il volo dell’Angelo domenica 4 febbraio e il volo dell’Aquila domenica 11 e si è concluso con lo svolo del Leon martedì 13 febbraio".

"Controlli attenti e scrupolosi"

"La sinergia tra le forze impegnate sul piano della safety e quelle in campo per la security ha determinato il successo in termini di ordine pubblico e sicurezza per i cittadini - aggiunge - Ciò non si sarebbe potuto realizzare senza l’intervento attento e scrupoloso della polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, la guardia di finanza, la polizia locale, i vigili del fuoco, la società Vela, la Ulss 3, la protezione civile, i volontari e tutti coloro che sono stati impegnati a vario titolo nella manifestazione. Pregevole è risultata, in particolare, la volontà di Vela di innalzare il livello della sicurezza, coinvolgendo nell’evento anche una società specializzata nella gestione di manifestazioni di tale portata. Positiva è stata infin la risposta della cittadinanza alle misure predisposte per il contenimento del numero degli spettatori, che nonostante le iniziali perplessità ha consentito a veneziani e turisti una più serena partecipazione alla festa".